Что сказал Сийярто о вступлении Украины в ЕС?

В своей заметке Петер Сийярто пожаловался, что президент Зеленский во время встречи с председателем Евросовета

Антониу Коштой "как всегда, сделал замечание относительно Венгрии".

Он сказал, что "странно", что Венгрия отвергает членство Украины в ЕС, поскольку даже Россия не против этого. Зеленский снова судит по собственным стандартам,

– заявил венгерский министр.

Он взялся уверять, что позиция Венгрии "не диктуется из-за рубежа" и что ей "безразлично, что Москва думает о членстве Украины в ЕС".

"Единственное, что нас волнует, это то, что думает венгерский народ, и он четко высказался: он не хочет, чтобы Украина была в ЕС, поскольку это уничтожит наших фермеров, наш рынок труда и нашу безопасность. Поэтому, как бы Зеленский не рассчитывал на влияние России на нас, Венгрия не будет поддерживать вступление Украины в ЕС", – добавил Сийярто.

