Действительно ли Венгрии позволили избежать санкций за закупку нефти из России?

По словам Петера Сийярто, новая договоренность между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом США Дональдом Трампом якобы позволит венграм и в дальнейшем платить самые низкие цены на энергоресурсы среди всех стран Европы.

Мы получим освобождение от санкций (США – 24 Канал) на неограниченный срок, поэтому венгерский народ будет продолжать платить самые низкие цены на энергоносители в Европе,

– заявил глава МИД Венгрии.

Впрочем, уже в тот же день представитель Белого дома в комментарии Reuters опроверг эти слова. Он уточнил, что речь идет не о бессрочном увольнении, а лишь о временном разрешении, которое будет действовать в течение одного года.

Чиновник также добавил, что Венгрия диверсифицирует свои закупки энергоносителей и обязалась покупать американский сжиженный природный газ по контрактам на сумму около 600 миллионов долларов.

Интересно, что, выступая в Вашингтоне 8 ноября, Орбан заявил, что Венгрия "получила бессрочное освобождение" от импорта энергоносителей через газопровод "Турецкий поток" и нефтепровод "Дружба".

"Нет никаких санкций, которые бы ограничивали поставки Венгрии этими маршрутами или делали их дороже. Это исключение является общим и не имеет временных ограничений", – сказал Орбан.

Кстати, политолог Алексей Кошель заявил в эфире 24 Канала, что США усиливают свое геополитическое влияние на Венгрию. Так. американская сторона пообещала предоставить венграм свои технологии и малые модульные реакторы на 20 миллиардов долларов.

