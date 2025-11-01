Что Трамп ответил Орбану?

Дональд Трамп подтвердил, что Виктор Орбан просил об исключении из санкций за покупку российской нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

На вопрос журналистов о просьбе Орбана, президент США ответил, что исключений из санкций против российских нефтекомпаний для Венгрии не будет.

Орбан попросил об исключении из санкций. Мы его не предоставили, но он просил,

– отметил Трамп.

Почему Венгрии нужна российская нефть?

Орбан стремится заключить экономическое соглашение с США, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Венгрия – страна без выхода к морю. Мы зависим от тех маршрутов, которыми энергия может добраться до Венгрии. Это преимущественно трубопроводы. Мы должны донести американцам эту специфическую ситуацию,

– сказал Орбан.

Политик отметил, что даже Германия, несмотря на доступ к морю, добивалась исключения для одного из своих НПЗ. Речь идет о "дочке" "Роснефти".

Вместе с тем в отличие от многих соседей по ЕС, Венгрия увеличила закупки российских энергоносителей после полномасштабного вторжения России в Украину.

Что известно о санкциях от США?