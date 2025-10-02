Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос в інтерв'ю 24 Каналу прокоментувала цю ситуацію із позицією Будапешта.

Що сказала Марта Кос про позицію Угорщини?

Марта Кос розповіла, що ЄС має план дій щодо Угорщини.

План дій готовий, але ще не реалізований. Тож це ще в процесі. І цей документ, цей план дій, дозволить нам відкрити перший кластер, але його потрібно втілити,

– розповіла єврокомісарка.

Вона додала, що 30 вересня розпочала триденну місію в Україні, зокрема на Закарпатті.

Там Марта Кос відвідала словацьку та угорську школу, а також засідання Ради національних меншин. Вона зауважила, що Україна вже багато чого зробила для захисту нацменшин.

Цим питанням особливо маніпулює Угорщина. Тож ЄС веде розмови щодо цього із Угорщиною.

"Якщо говорити загалом, захист меншин – один із найважливіших стовпів нашого існування в ЄС. Тож які б занепокоєння не мала Угорщина, а ми ставимося до них серйозно, ми зможемо це вирішити, щойно відкриємо перший кластер. Так, Угорщина цього вимагає, але ми говоримо з ними, і я з ними розмовляю, що ми зможемо це зробити. Є певні особливі потреби, можливо, але щойно ми відкриємо кластер, я сподіваюся, що зможемо подолати ці розбіжності найближчим часом", – додала Марта Кос.

Чому Угорщина проти вступу України в ЄС?