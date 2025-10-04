Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву політика під час ефіру на Kossuth Radio.

Що Орбан казав про війну у Європі?

Віктор Орбан заявив, що позиція Угорщини полягає у прагненні до припинення вогню, миру і безперервних дипломатичних переговорів між сторонами.

Угорський прем'єр стверджує, буцімто все більше країн Європи відчувають себе так само як Будапешт: тобто континент дрейфує у війну, і "рано чи пізно труни повернуться додому, з загиблими, полеглими молодими людьми".

Політик знову повторив, що небезпека зростає і угорці не хочуть брати її на себе.

На думку Орбана, ця небезпека зростає, і угорці не хочуть брати її на себе.

Крім того, прем'єр Угорщини говорив про право кожного народу вирішувати, чи хоче він бути у спільному союзі з іншим народом. Угорцям не потрібно дбати про те, що говорять інші 26 країн-членів ЄС, а "повинні дбати про власну думку".

Яка позиція Угорщини?