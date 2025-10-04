Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву політика під час ефіру на Kossuth Radio.
Дивіться також Чому вибори в Чехії такі важливі для України та чи прийдуть до влади українофоби та агент КДБ Бабіш
Що Орбан казав про війну у Європі?
Віктор Орбан заявив, що позиція Угорщини полягає у прагненні до припинення вогню, миру і безперервних дипломатичних переговорів між сторонами.
Угорський прем'єр стверджує, буцімто все більше країн Європи відчувають себе так само як Будапешт: тобто континент дрейфує у війну, і "рано чи пізно труни повернуться додому, з загиблими, полеглими молодими людьми".
Політик знову повторив, що небезпека зростає і угорці не хочуть брати її на себе.
На думку Орбана, ця небезпека зростає, і угорці не хочуть брати її на себе.
Крім того, прем'єр Угорщини говорив про право кожного народу вирішувати, чи хоче він бути у спільному союзі з іншим народом. Угорцям не потрібно дбати про те, що говорять інші 26 країн-членів ЄС, а "повинні дбати про власну думку".
Яка позиція Угорщини?
Нещодавно Віктор Орбан заявив, що "угорці не хочуть бути в одному Європейському Союзі з українцями". Він додав, що доля українців – бути поряд із Росією, а тому Угорщина "не хоче її поділяти".
Володимир Зеленський вважає, що Орбан блокує вступ України до ЄС через вибори у своїй країні. Прем'єрка Данії Фредеріксен зазначила, що не можна дозволяти одній країні, тим паче Орбану, приймати рішення щодо майбутнього Європи.
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос в інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що Євросоюз має план щодо Угорщини, але його поки не реалізували. Він дозволить відкрити перший переговорний кластер. Кос зауважила, що Київ зробив багато для захисту нацменшин – а це питання, яким особливо маніпулює Будапешт.