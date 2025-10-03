Два насыщенных дня в столице Дании. Копенгаген принимал неформальный саммит ЕС и заседание Европейского политического сообщества. Место не случайное – страна не только председательствует в Совете ЕС, но и стала мишенью "таинственных" дронов за последние две недели.

Для чего со всей Европы съехались лидеры и о чем они договаривались – читайте в аналитике 24 Канала. В этом нам помогли разобраться Аманда Пол – заместитель руководителя программы и старший политический аналитик программы "Европа в мире" Центра европейской политики (EPC), а также Ян Бонд – заместитель директора Центра европейских реформ (CER).

Что за 4 оборонных проекта для защиты восточного фланга ЕС?

Актуальность вопроса безопасности в Копенгагене чувствовалась прямо в воздухе. Теперь эта тема связана не только с помощью для Украины, но и с усилением обороны внутри Евросоюза. На четвертый год войны на Западе поняли: угрозы со стороны Москвы переросли из потенциальных в реальные.

Накануне неформального заседания европейских лидеров Еврокомиссия предложила четыре оборонных проекта для защиты восточного фланга ЕС от российской агрессии в воздухе. Кроме уже известной идеи "Стены дронов", появились еще три предложения:

восточное фланговое наблюдение,

щит противовоздушной обороны,

оборонительные космические щиты.

Простыми словами: в Евросоюзе предлагают отслеживать и перехватывать опасные летательные аппараты, и мониторить потенциальные угрозы даже из космоса. Вопрос стал актуальным после того, как более 20 российских беспилотников атаковали Польшу. Но еще более актуальным он стал после того, как дроны появились далеко за пределами соседних с Украиной стран.

Предложение интересное, но традиционно два вопроса: кто за это заплатит и кто должен этим управлять? Чтобы тратить средства ЕС, а не национальных столиц, придется убеждать страны, которым угроза кажется далекой.

Премьер Дании Метте Фредериксен призвала страны-члены ЕС отойти от узконациональной позиции, и взглянуть на гибридную войну в Европе шире.

Нужно видеть войну в Украине не просто как конфликт в отдельной европейской стране, а как российскую попытку угрожать всем нам. Если смотреть на Украину с европейской, а не только национальной перспективы; если рассматривать российскую гибридную войну как угрозу для всей Европы, а не только для одной страны, – тогда, считаю, все должны прийти к общему пониманию и действовать согласованно: нам всем нужно перевооружиться,

– подчеркнула она.

Еврокомиссия хотела бы управлять этими проектами, или по крайней мере получить больше полномочий, чем простая координация государств-членов ЕС. В национальных столицах, похоже, таким предложением не очень довольны. Согласно Договору о функционировании ЕС, оборона является национальной компетенцией, а даже частичная передача полномочий в этом вопросе Брюсселю означала бы ограничение национального суверенитета. Франция и Германия уже скептически отнеслись к "Стене дронов" под эгидой Еврокомиссии. Южные страны наоборот настаивают на более широкой концепции, чтобы система защищала и их границы.

В комментарии 24 Каналу Ян Бонд, заместитель директора Центра европейских реформ (CER) считает, что вряд ли Еврокомиссия расширит свои полномочия в этом направлении. По его словам Брюссель должен помочь с координацией усилий, а создать общий набор правил действий в случае пересечения неизвестных аппаратов на практике невозможно.

Ян Бонд заместитель директора Центра европейских реформ (CER) Я считаю, что Комиссия не должна пытаться создать какую-то комиссию по управлению противовоздушной обороной, потому что, по моему мнению, ЕС не имеет соответствующей структуры для такого рода операций в режиме реального времени. Он не имеет такой военной структуры управления, как НАТО. А в условиях, когда все еще царит мир, решение о том, как страна будет реагировать на конкретное вторжение в ее воздушное пространство, все равно будет оставаться за государством.

Почему не одобрили "репарационный кредит" для Украины на 140 миллиардов и кто против?

Одной из самых дискуссионных тем на переговорах стала идея так называемого "репарационного кредита" для Украины объемом до 140 миллиардов евро. Формулировка не случайна: предлагается создать механизм, который напрямую связывает будущие выплаты России с нынешней финансовой поддержкой Киева.

Объясняем! Суть схемы заключается в том, что Евросоюз заключает долговой контракт с бельгийским финансовым учреждением Euroclear, которое управляет замороженными российскими активами. Фактически речь идет о привлечении этих средств под нулевую процентную ставку и их превращении в наличный ресурс для Украины.



Однако для Киева это не обычный заем. Возврат долга предусмотрен только после того, как Россия выплатит репарации в рамках потенциального мирного соглашения. По этому сценарию Москва сможет разморозить доступ к своим активам только после компенсаций Украине. Тогда Киев погашает долг перед Еврокомиссией, а та – перед Euroclear.

Если же Россия откажется платить, санкционный режим будет оставаться в силе. Таким образом, предложенный механизм работает как двойная страховка: Украина получает критически необходимые ресурсы уже сейчас, тогда как Россия лишена возможности вернуть замороженные средства без выполнения своих обязательств.

Набирает силу консенсус: оплачивать помощь Украине должны не только европейские налогоплательщики – Россию нужно привлечь к ответственности. Ведь именно Россия является виновником, она нанесла этот ущерб, и ее следует привлечь к ответственности,

– заявила журналистам перед заседанием президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Канцлер Германии Фридрих Мерц стал одним из первых лидеров, кто открыто поддержал идею "репарационного кредита". Более того, он предложил, чтобы эти средства не распылялись на восстановление, а были направлены на закупку европейского оружия. Аргумент Мерца прост: без надлежащей обороны сегодня может не быть что отстраивать завтра.

Впрочем, сама идея использовать замороженные российские активы не получила полной поддержки среди государств-членов. Прежде всего Франция и Бельгия отмечают необходимость гарантий, что такой механизм не будет нарушать международное право.



Особенно осторожной является позиция бельгийского премьера Барта де Вевера: ведь именно его страна, на территории которой хранятся активы, потенциально может стать главной мишенью российских судебных исков.

Несмотря на эти предостережения, президент Еврокомиссии отмечает: риски и обязательства не должны концентрироваться только на Бельгии.

Аманда Пол заместитель руководителя программы и старший политический аналитик программы "Европа в мире" Центра европейской политики (EPC) Существует юридическая неопределенность относительно того, что это может означать и к чему может привести. Они (Франция и Бельгия, – 24 Канал) прежде всего обеспокоены тем, что использование этих средств может привести к судебным искам со стороны России в будущем.

Ян Бонд считает, что Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта оптимистично настроены, что эти препятствия удастся устранить уже к заседанию Евросовета в конце октября. По его словам, Бельгия защищает Euroclear за счет других европейских налогоплательщиков и это не является достаточной причиной для бездействия.

Ян Бонд заместитель директора Центра европейских реформ (CER) Факт в том, что если мы не используем российские деньги для покрытия ущерба, нанесенного Россией, или для финансирования закупки оружия Украиной для своей обороны, тогда придется тратить деньги европейских налогоплательщиков. И знаете, я лично твердо убежден: преступник должен платить за свое преступление. Поэтому, как по мне, мы должны использовать именно российские деньги.

Ян Бонд также добавил, что опасения Франции, в частности о том, что Саудовская Аравия может вывести свои деньги из французских банков, если это произойдет, – сильно преувеличены.

Ведь, по сути, если только Саудовская Аравия не планирует начать агрессивную войну против одного из своих соседей, ей вообще нечего бояться,

– отметил он.

А тем временем в Москве уже готовят "ответку". Россия пригрозила национализировать западные компании, если ЕС все же конфискует ее активы. Новый указ Путина упрощает процедуру и фактически открывает двери для быстрой национализации иностранного бизнеса в России. Это может стать своеобразной местью Кремля в случае изъятия замороженных российских денег.

Ранее Москва избегала прямой национализации – вместо этого передавала компании во временное управление или продавала их приближенным к власти олигархам с огромными скидками.

Орбан продолжает блокировать членство Украины в ЕС

Не удалось договориться и в продвижении Украины по евроинтеграционному треку. Венгерский премьер Виктор Орбан продолжает выступать против членства Украины, ссылаясь на результаты национального референдума.

Просто венгры не хотят принадлежать к одному интеграционному формату, даже если это военный, как НАТО, или политико-экономический, как Европейский союз, вместе с украинцами,

– сказал он.

Чтобы обойти жесткое вето Виктора Орбана, президент Евросовета Антониу Кошта предложил изменить процедуру принятия решений о старте переговоров по вступлению в ЕС. Речь идет о переходе от принципа единогласия к "квалифицированному большинству" лидеров. Впрочем, эта идея быстро натолкнулась на сопротивление. И дело не только в Орбане, который последовательно блокирует украинскую заявку и остается ближайшим союзником Кремля среди европейских лидеров.

Против выступили и Франция, Нидерланды, Греция. Причины здесь скорее стратегические: эти страны хотят сохранить за собой право вето как рычаг влияния на вопрос расширения.

Аманда Пол заместитель руководителя программы и старший политический аналитик программы "Европа в мире" Центра европейской политики (EPC) Результаты Копенгагенского саммита снова показали, что это очень сложная проблема для решения и Виктор Орбан – не единственная преграда. Несколько государств-членов не хотят переходить на систему квалифицированного большинства, ведь опасаются, что их замечания по отдельным странам-кандидатам в будущем могут быть проигнорированы. Впрочем, такой подход подрывает заявление ЕС о том, что расширение является геополитической необходимостью. Это несет риск затягивания процесса на длительное время, что крайне вредно как для стран-кандидатов, так и для репутации самого ЕС.

Европейское политическое сообщество: частные встречи решают все

Второй день саммита в Копенгагене прошел в формате Европейского политического сообщества – инициативы, основанной президентом Франции Эммануэлем Макроном после начала полномасштабной агрессии России против Украины. В датскую столицу прибыл и президент Украины Владимир Зеленский.

Во время встреч он выразил солидарность с государством, которое в последние недели беспокоят атаки неизвестных беспилотников.

Европа действительно столкнулась с угрозами дронов. Украина имеет соответствующий опыт в этом – возможно, крупнейший в мире – из-за войны. И, конечно, мы не будем стоять в стороне, и, конечно, мы поддержим Данию, потому что они – наши настоящие друзья,

– сказал Зеленский.

Как отмечает Politico, настоящей "изюминкой" европейского политического сообщества всегда были не публичные дискуссии, а закулисные встречи. Цель этого формата – объединить людей без лишних формальностей. И украинский лидер как никто использует это на максимум.

Еще до официальных событий саммита президент Украины Владимир Зеленский провел ряд двусторонних встреч с ключевыми лидерами Европы – премьером Дании Метте Фредериксен и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере. Уже на полях саммита он встретился с премьером Италии Джорджей Мелони, а также с генсеком НАТО Марком Рютте.

Обсуждали подготовку следующего заседания "коалиции решительных", противодействие российским провокациям и координацию в формате "Рамштайн". Особое внимание – переговорам с немецким канцлером Фридрихом Мерцем: Зеленский поблагодарил Германию за поддержку, поднял вопрос усиления украинской ПВО, в частности систем Patriot, и обсудил финансирование и наполнение инициативы PURL.

Также президент Украины встретился и с французским коллегой Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском. В отдельных разговорах согласовали наращивание производства дронов, систем РЭБ и совместные производственные инициативы в рамках инструмента SAFE, а также следующие контакты в рамках "коалиции решительных".