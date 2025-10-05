Усім давно зрозуміло, що угорський прем'єр є агентом Кремля. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький, зауваживши, що Євросоюз все-таки має методи впливу.

Дивіться також Саміт у Копенгагені для України: про що домовилися лідери ЄС і чи вдалося перебороти Орбана

Як ЄС може обмежити вплив Орбана?

У Договорі про Європейського Союзу є 7 стаття, де чітко прописані норми, як можна заблокувати дію таких політиків як Орбан. У 2018 році ЄС уже став на цей шлях. Адже в Угорщині фіксували порушення у сфері судової системи, прав людини та багато іншого.

Довідково! 7 стаття Договору стосується тимчасового обмеження прав країни-члена. Її можуть застосувати за систематичні порушення державою основних цінностей Євросоюзу. Рада ЄС уже обговорювала позбавлення голосу Угорщини, але рішення так і не ухвалила.

"Євросоюз може заблокувати голос Орбана, але просто цього не робить. Відповідь проста – ЄС не хоче бачити Україну у своїх лавах. Чому? Через гроші", – сказав політолог.

На Україну доведеться витрачати величезні суми, зовсім не такі як зараз. Мовиться про сотні мільярдів. Звісно, всі ці гроші Євросоюз бажає залишити собі, для власних програм, субвенцій, проєктів, зокрема в аграрному секторі.

Тому про членство України в ЄС говорять лише гіпотетично, як про дуже далеку перспективу, яка не точно збудеться. Так само ніхто не хоче передати нашій державі заморожені російські активи. Це пояснюють нібито порушенням міжнародного законодавства.

Так можна сказати щодо низки інших правил ЄС. Наприклад, щодо в'їзду росіян у їхні країни. Адже громадяни Росії досі можуть вільно подорожувати світом. Україна вимушена протистояти й цьому.

Що говорив Орбан про Україну та війну?