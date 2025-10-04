Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар Віктора Орбана в інтерв'ю hetek.
Що угорський політик сказав про Україну?
Віктор Орбан заявив, що не хотів би, щоб його країна мала спільні кордони з Німеччиною, Росією та Туреччиною. Він наголосив на користі України, адже вона розташована між Угорщиною та Росією.
Добре, що між Угорщиною та Росією є територія, яка зараз називається Україною,
– сказав угорський прем'єр.
За його словами, існування України в стратегічних інтересах Угорщини.
Інші заяви Орбана: що відомо?
Раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європа нібито дрейфує у війну, і все більше країн поділяють цю думку.
Він наголосив на нібито прагненні Угорщини до миру і дипломатичних переговорів та закликав угорців дбати про власну думку, а не про думку інших членів ЄС.
Також Орбан заявив, що Угорщина не хоче бути в одному Європейському Союзі з Україною через її складну долю. Він пояснив це тим, що українська доля визначається сусідством із Росією та воєнним станом, і Угорщина прагне уникнути залучення у військові дії за Україну.