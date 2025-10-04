Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар Віктора Орбана в інтерв'ю hetek.

Що угорський політик сказав про Україну?

Віктор Орбан заявив, що не хотів би, щоб його країна мала спільні кордони з Німеччиною, Росією та Туреччиною. Він наголосив на користі України, адже вона розташована між Угорщиною та Росією.

Добре, що між Угорщиною та Росією є територія, яка зараз називається Україною,

– сказав угорський прем'єр.

За його словами, існування України в стратегічних інтересах Угорщини.

Інші заяви Орбана: що відомо?