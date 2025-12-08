Подобное мнение высказал еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Почему Европа рассматривает альтернативы?

По мнению еврокомиссара, "нужно всегда рассчитывать на статью 5", но, несмотря на это, Соединенные Штаты сейчас смещают свой фокус внимания на Тихоокеанский регион, поэтому стоит рассматривать все возможные варианты.

Вопрос в том, надо ли нам иметь наготове какие-то дополнительные гарантии безопасности и институциональные приготовления – на случай, если вдруг статья 5 не будет выполняться,

– пояснил он.

Андрюс Кубилюс также вспомнил о недавних словах посла США в НАТО Мэтью Уитакера о том, что топ-посада в НАТО, вероятно, может перейти от американского представителя в Германию.

По его словам, подобные комментарии это сигнал о том, что Соединенные Штаты "действительно просят" Европу самостоятельно позаботиться о собственной обороне, и не только с военной, но и с институциональной точки зрения.

Он добавил, что "геополитический сдвиг", который состоялся в последнее время, подтолкнул Европу к осознанию того, что оборона должна быть для нее стратегическим приоритетом и это требует действий, что уже происходит.

Как Европа планирует усиливать оборону?

Кубилюс объяснил, что в следующем году Евросоюз планирует серьезно взяться за развитие оборонно-промышленного комплекса. По состоянию на сегодня оборонные компании недостаточно интегрированы в единый рынок.

Причиной этого является то, что государства-члены блока в основном часто ссылаются на вопросы собственной национальной безопасности. Такие приоритеты раздробляют оборонную индустрию и затрудняет перевооружение.

Он также хочет запустить в ЕС дискуссию об "институциональной оборонной готовности", в частности о пересмотре положения о взаимной защите, которое фактически остается в стороне из-за доминирования статьи 5 НАТО.

Несмотря на вышеупомянутое, Европа надеется на возвращение позиции Дональда Трампа относительно того, что Россия виновата в войне в Украине, хотя и готовятся и к "худшему" сценарию, при котором США дистанцируются.

Союзники опасаются предательства США