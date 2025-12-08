Подібну думку висловив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Чому Європа розглядає альтернативи?

На думку єврокомісара, "потрібно завжди розраховувати на статтю 5", але, попри це, Сполучені Штати наразі зміщують свій фокус уваги на Тихоокеанський регіон, тому варто розглядати усі можливі варіанти.

Питання у тому, чи треба нам мати наготові якісь додаткові безпекові гарантії та інституційні приготування – на випадок, якщо раптом стаття 5 не буде виконуватися,

– пояснив він.

Андрюс Кубілюс також згадав про нещодавні слова посла США у НАТО Метью Вітакера стосовно того, що топпосада у НАТО, ймовірно, може перейти від американського представника до Німеччини.

За його словами, подібні коментарі це сигнал про те, що Сполучені Штати "справді просять" Європу самостійно подбати про власну оборону, і не лише з військової, але й з інституційного погляду.

Він додав, що "геополітичний зсув", який відбувся останнім часом, підштовхнув Європу до усвідомлення того, що оборона має бути для неї стратегічним пріоритетом і це потребує дій, що вже відбувається.

Як Європа планує посилювати оборону?

Кубілюс пояснив, що наступного року Євросоюз планує серйозно взятися за розвиток оборонно-промислового комплексу. Станом на сьогодні оборонні компанії недостатньо інтегровані в єдиний ринок.

Причиною цього є те, що держави-члени блоку здебільшого часто посилаються на питання власної національної безпеки. Такі пріоритети роздрібнюють оборонну індустрію й ускладнює переозброєння.

Він також хоче запустити в ЄС дискусію про "інституційну оборонну готовність", зокрема про перегляд положення про взаємний захист, яке фактично лишається осторонь через домінування статті 5 НАТО.

Попри вищезгадане, Європа сподівається на повернення позиції Дональда Трампа щодо того, що Росія винна у війні в Україні, хоч і готуються і до "найгіршого" сценарію, за якого США дистанціюються.

Союзники побоюються зради США