Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Де фіксують черги на кордоні України?

За даними ДПСУ, станом на 18:30 25 грудня черги на виїзд з України фіксують на кордоні з Польщею. Зокрема у пункті пропуску Устилуг у черзі стоять 30 автомобілів, а в Шегині – 1 автобус.



У яких пунктах пропуску є черги на кордоні з Польщею / Інфографіка ДПСУ

Також черги є і в деяких пунктах пропуску на кордоні України з Угорщиною. Так, на пункті пропуску Тиса є черга із 4 автомобілів, а у Вилку – із 10 автомобілів.



Яка ситуація на кордоні України та Угорщини / Інфографіка ДПСУ

Водночас на кордоні України зі Словаччиною, Румунією та Молдовою черг зафіксовано не було. Всі пункти пропуску вільні для проїзду автомобілів, автобусів або ж для пішоходів.

Чи є черги на кордоні зі Словаччиною, Румунією, Молдовою / Інфографіки ДПСУ

Коли очікувати найбільших черг на перетин кордону?