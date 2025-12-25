Про це в етері телемарафону 25 грудня повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає 24 Канал.

Яка ситуація на кордоні на Різдво?

Як розповів Демченко, з 20 грудня переважає пасажиропотік на в'їзд в Україну, але загалом він зменшився. У ДПСУ запевнили, що наразі черг немає на усіх пунктах пропуску.

Найбільш завантаженим є кордон з Польщею. За даними ДПСУ, там показники становлять половину всього пасажиропотоку. У пік саме там можуть бути найбільші черги.

Протягом сьогоднішнього дня (25 грудня – 24 Канал) пасажиропотік матиме тенденцію до суттєвого зменшення. Поступово він почне зростати вже відзавтра, на вихідні, і триматиметься високим протягом усього новорічно-різдвяного періоду,

– додав Демченко.

Найбільший ажіотаж на кордоні очікують у перші дні січня, коли люди повертатимуться в Україну. У ДПСУ прогнозують, що особливо активним пасажиропотік буде близько 10 січня, як і щороку.

Яку ситуацію прогнозували в ДПСУ?