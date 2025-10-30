Про що хоче домовитися Орбан?

Під час зустрічі в Білому домі наступного тижня Орбан сподівається отримати економічну підтримку від Трампа. Про це розповів високопоставлений угорський міністр, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

За словами міністра Гергеля Гуляша, Трамп та Орбан підпишуть угоди у сфері енергетики та оборони, а також економічні та фінансові домовленості. Однак деталі він не розкрив.

Наша мета – щоб президент Трамп звільнив Угорщину від будь-яких американських санкцій, дозволивши країні продовжувати закупівлі російської нафти та газу,

– сказав Гуляш.

Як зазначає видання, Орбан давно підтримує Трампа, однак поки що мало що отримав з очікуваного економічного буму після його повернення до влади.

Замість масових інвестицій США в Угорщину, Будапешту доводиться протистояти тарифній політиці Трампа щодо експорту товарів з ЄС.

При цьому Орбан наразі потребує максимальної підтримки, щоб зберегти владу. Адже останні дані показують, що економіка Угорщини сповільнилася у третьому кварталі 2025 року, а партія Орбана відстає в опитуваннях перед виборами у квітні.

Важливо! Тому на зустрічі з Трампом у Білому домі для Орбана пріоритетом буде уникнення подальшого економічного удару, викликаного новими американськими санкціями проти російських нафтових компаній.

Чому Угорщина прагне уникнути санкцій?

Нагадаємо, що 22 жовтня Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти найбільших нафтових компаній Росії – "Роснефті" та "Лукойла". Під удар потрапили також їхні дочірні підрозділи.

Через ці санкції Угорщина стикається з ризиком для енергетичної безпеки, оскільки залежить від Москви щодо більшості імпорту нафти та газу.

На відміну від багатьох сусідів по ЄС, Угорщина збільшила закупівлі російських енергоносіїв після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Замість диверсифікації постачань Будапешт намагався переконати США, що немає іншого вибору, окрім як покладатися на російську нафту.

Однак посол США при НАТО Меттью Вітакер відхилив аргументи Угорщини. Він порадив уряду Орбана працювати над планами з відмови від російських енергоресурсів.

