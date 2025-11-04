Какие дополнительные возможности появятся у Вооруженных Сил с новой партией Storm Shadow, рассказал 24 Каналу исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. К слову, такая передача состоялась, вероятно, из-за того, что Дональд Трамп отказался поставлять Украине ракеты Tomahawk.

Какие задачи будут выполнять Storm Shadow?

Прежде всего благодаря ракетам Storm Shadow украинские военные смогут более эффективно отсекать россиян от логистики. На переднем крае образуются большие килзоны в 20 километров, где россияне берут под контроль украинскую логистику. Бойцы говорят, что теперь зайти и выйти с позиций еще более опасная задача, чем находиться на передовых позиций.

Мы видели кадры, как летают большие октокоптеры с провиантом, как наземные роботизированные комплексы эвакуируют бойцов. И то же самое мы пытаемся делать с россиянами. Плюс наши дальнобойные удары. Уже постепенно российская армия точечно, это пока не массовое явление, но начинает иметь перебои как раз из-за дефицита топлива,

– сказал Жмайло.

В частности, дальнобойные удары Украины привели к дефициту более 20% топлива. В то же время 37% нефтеперерабатывающих мощностей России сейчас так же простаивают. Почти 60 регионов России испытывают эти дефициты и, конечно, же на армии это начинает отражаться.

Осложнение тыловой логистики, уничтожение складов боеприпасов, командных пунктов и складов с горюче-смазочными материалами является достаточно критическим, как и места скопления личного состава,

– отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

По его словам, Украина уже имела такой успешный опыт, когда у нас было больше ракет ATACMS и Storm Shadow. В частности, пока во время операции на Курском направлении фактически вокруг нашего плацдарма удавалось наносить точечные удары, пока мы и держались, потому что была затруднена логистика, уничтожались штабы, тогда плацдарм держался.

Storm Shadow или SCALP – британско-французская крылатая ракета большой дальности со стелс-способностями, запускаемая с самолета. Полетная масса до 1300 килограммов, боеголовка - 450 килограммов.

Когда количество дальнобойных средств стало недостаточным, то россияне, к сожалению, просто пережали нас количественно с привлечением северокорейской пехоты, потому что Россия прямо расписалась в том, что самостоятельно ликвидировать наш плацдарм не сможет.

Поэтому в зависимости от количества ракет, которая будет предоставлена, тогда можно будет говорить или о затормаживании наступательных действий россиян, или стабилизации на отдельных участках как раз собственно из-за поражения логистики, которая является основой для проведения любых их наступательных действий россиян.

Что известно о помощи ВСУ от партнеров?