В сети распространяют апокалиптические фото и видео последствий прилета в Донецке. Масштабный пожар охватил район бывшего "Ашана", а ныне "Сигмы". Местные жители говорят, что огонь быстро разгорается, передает 24 Канал.
Что известно о взрывах в Донецке?
Отмечается, что после 22:00 оккупированный Донецк атаковали дроны.
Насколько сильным является пожар в городе / Фото соцсети
Момент попадания по гипермаркету: смотрите видео, содержит нецензурную лексику
Повторный удар по гипермаркету дроном: смотрите видео, содержит нецензурную лексику
"Что происходит!": смотрите видео
Пламя разгорается: смотрите видео
"Сигма" тонет в огне: смотрите видео
"Горит знатно": смотрите видео из Донецка
Что известно о последних ударах по оккупированным территориям?
- В ночь на 6 октября в Феодосии дроны атаковали одну из крупнейших нефтебаз в Крыму.
- ГУР взорвало российский УАЗ ("буханка"), уничтожив по меньшей мере четырех операторов БпЛА в оккупированном Мелитополе. Операция состоялась 27 сентября 2025 года на закрытой военной базе российских захватчиков.
- Во временно оккупированном Бердянске ликвидировали коллаборанта и военного преступника Михаила Грицая. Грицай добровольно сотрудничал с российскими оккупантами и был причастен к военным преступлениям и терроризированию местного населения в оккупации.