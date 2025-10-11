В сети распространяют апокалиптические фото и видео последствий прилета в Донецке. Масштабный пожар охватил район бывшего "Ашана", а ныне "Сигмы". Местные жители говорят, что огонь быстро разгорается, передает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Донецке?

Отмечается, что после 22:00 оккупированный Донецк атаковали дроны.

Насколько сильным является пожар в городе / Фото соцсети

Что известно о последних ударах по оккупированным территориям?