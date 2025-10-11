У мережі поширюють апокаліптичні фото та відео наслідків прильоту у Донецьку. Масштабна пожежа охопила район колишнього "Ашану", а нині "Сігми". Місцеві жителі кажуть, що вогонь швидко розгорається, передає 24 Канал.

Дивіться також В "Атеш" розповіли про катастрофічні втрати у росіян на Південному напрямку

Що відомо про вибухи у Донецьку?

Зазначається, що після 22:00 окупований Донецьк атакували дрони.

Наскільки сильною є пожежа у місті / Фото соцмережі

Момент влучання по гіпермаркету: дивіться відео, містить нецензурну лексику

Повторний удар по гіпермаркету дроном: дивіться відео, містить нецензурну лексику

"Що відбувається!?": дивіться відео

Полум'я розгорається: дивіться відео

"Сігма" тоне у вогні: дивіться відео

"Горить знатно": дивіться відео з Донецька

Що відомо про останні удари по окупованих територіях?