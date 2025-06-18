Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

Цікаво У ГУР назвали ім’я мільйонного ліквідованого окупанта

Що розповіли у ГУР про ліквідацію колаборанта Грицая

За даними української розвідки Михайла Грицая застрелили в тимчасово окупованому Бердянську 18 червня. Цей чоловік був відомий як колаборант та військовий злочинець, що зрадив Україну.

Грицай родом з Полтавщини. Проживав у Бердянську. Очолював осередок партії “Соціалістична Україна”. Після поневолення міста у 2022 році добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками та отримав посаду в окупаційній адміністрації – був так званим тимчасовим виконувачем обов'язків міського голови та одночасно заступником з питань інфраструктури, ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу,

– розповіли у ГУР.

Зброя, з якої могли ліквідувати Михайла Грицая у Бердянську / Фото ГУР МО

Де-факто Грицай дерибанив державну власність в окупованому Бердянську в інтересах московитів. Окрім того, окупант також причетний до воєнних злочинів.

"Він тероризував населення окупованого міста, видавав московитам проукраїнських громадян, брав участь в організації катівень на території Бердянська", – зазначили у розвідці.

В ГУР також нагадали, що Грицаю заочно було повідомлено про підозру у кримінальному провадженні, відкритому 1 квітня 2022 року за статтею Кримінального кодексу України про державну зраду.