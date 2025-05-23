Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на проєкт "Хочу к своим". У країну-агресорку повернули 270 військовослужбовців, а також 120 цивільних.

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Що відомо про колаборантів

Під час першого етапу обміну до Росії виїхало 70 колаборантів, які в Україні були засуджені за злочини, пов'язані з колабораціонізмом, державною зрадою, тероризмом.

Серед них – Іван Мартищук із селища Верховина, який поширював у соцмережах виправдовування російського нападу на Україну, а також глорифікацію осіб, що здійснювали збройну агресію.

У квітні 2024 року чоловіка засудили на 5 років ув'язнення, він визнав свою провину.

Просив його суворо не карати, оскільки не знав, що "за інтернет можна нести відповідальність", зазначив, що любить Росію та українців, хоче, щоб люди не ворогували,

– йдеться у матеріалах справи Мартищука.

Ще один колаборант – Петро Гресько, уродженець села Тязів. Він виправдовував збройну агресію Росії в заборонених "Однокласниках" і просив у Путіна обміну в інтерв'ю блогеру Володимиру Золкіну.

Нагадаємо, наразі росіяни, які повернулися внаслідок першого етапу обміну, перебувають на території Білорусі. Їх доправлять у Росію "для проходження лікування та реабілітації в медичних установах".