Про це пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Що відомо про вибухи в Донецьку 10 вересня?

Небезпеку через застосування озброєння у контрольованому росіянами Донецьку оголосили пізно ввечері. О 23:19 у місті чули вибухи, ЗМІ попередили, що Донецьк обстрілюють. У мережі з'явилося багато відео, на яких чути гучні звуки.

У Донецьку пролунали вибухи: дивіться відео

Біля торгівельного центру місцеві жителі виявили уламки невідомого об'єкта.

Повідомляється також, що приліт міг бути по багатоквартирному будинку в Київському районі. Один очевидець стверджує, що місто атакували ракетою, однак влада офіційно ще не коментувала атаку.

Очевидець розповідає про приліт у Донецьку: відео

Під час вибухів у будинках біля травматології, ймовірно, було вибито скління вікон. ЗМІ також пишуть, що у двох районах міста зникла електроенергія.

Вночі було гучно в Донецьку: відео із соціальних мереж

Наслідки атаки на Донецьк / Фото з росЗМІ

Коли Донецьк був під атакою дронів і ракет?