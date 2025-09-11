Про це пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Що відомо про вибухи в Донецьку 10 вересня?
Небезпеку через застосування озброєння у контрольованому росіянами Донецьку оголосили пізно ввечері. О 23:19 у місті чули вибухи, ЗМІ попередили, що Донецьк обстрілюють. У мережі з'явилося багато відео, на яких чути гучні звуки.
У Донецьку пролунали вибухи: дивіться відео
Біля торгівельного центру місцеві жителі виявили уламки невідомого об'єкта.
Повідомляється також, що приліт міг бути по багатоквартирному будинку в Київському районі. Один очевидець стверджує, що місто атакували ракетою, однак влада офіційно ще не коментувала атаку.
Очевидець розповідає про приліт у Донецьку: відео
Під час вибухів у будинках біля травматології, ймовірно, було вибито скління вікон. ЗМІ також пишуть, що у двох районах міста зникла електроенергія.
Вночі було гучно в Донецьку: відео із соціальних мереж
Наслідки атаки на Донецьк / Фото з росЗМІ
Коли Донецьк був під атакою дронів і ракет?
Увечері 8 вересня жителі Донецька заявили про комбіновану атаку на місто. Крилаті ракети того дня уразив колишній завод "Топаз", де окупанти довго зберігали військову техніку та особовий склад.
Також 20 серпня невідомі дрони атакували Донецьк. По цілях працювала російська ППО, жителі повідомили про загоряння.
У ніч проти 18 серпня відбулася атака дронів, що спричинила вибухи та пожежі в Донецьку. Тоді була атакована база окупантів у колишньому інтернаті.