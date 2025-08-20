Працювала ворожа ППО, є загоряння. Телеграм канали публікують відповідні відео, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку на Донецьк 20 серпня?

Увечері 20 серпня безпілотники атакували окупований Донецьк. Місцеві мешканці чули характерний звук, також працювала ворожа протиповітряна оборона.

Що відомо про атаку на Донецьк 18 серпня?

Безпілотники атакували окупований Донецьк у ніч на понеділок, 18 серпня, – над містом здійнявся дим.

За попередньою інформацією, БпЛА уразили територію біля колишнього інтернату, де окупанти розгорнули особовий склад для переміщення на Покровський напрямок.

Також вибухи чули в Харцизьку.

Нагадаємо, напередодні через дронову атаку 29 липня в Донецьку постраждала логістика окупантів. Деякі населені пункти псевдореспубліки було частково знеструмлено.