Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Exilenova+.
Дивіться також Україна розпочала кампанію на випередження масованих атак Росії
Що відомо про приліт БпЛА по складу БК?
У Донецьку 30 вересня стався приліт. Як пишуть місцеві, безпілотник влучив у склад боєприпасів росіян. Там триває детонація. На опублікованих кадрах видно як стовп диму здіймається у небо.
Перші хвилини після атаки на склад БК: дивіться відео
Місцеві пишуть, що влучання могло статись у Петровському районі міста. Про наслідки атаки наразі подробиць немає.
Дрон влучив у БК у Донецьку / Фото місцевих пабліків
Також місцеві повідомляють, що у Горлівці чутно звуки детонації після ударів.
Вибухи після прильоту по складу БК: дивіться відео
Останні вибухи у Донецьку: що відомо?
Донецьк 10 вересня атакували безпілотники. Місцеві жителі побачили уламки біля торгівельного центру. Через атаку там нібито вибиті вікна у будинках та зникла електроенергія у двох районах міста.
Також крилаті ракети атакували колишній завод "Топаз". Територія заводу слугувала базою для розміщення військової техніки та особового складу росіян.
ЗСУ уразили командні пункти росіян в тимчасово окупованому Донецьку. Ймовірно, туди прилетіли нові українські ракети "Фламінго".