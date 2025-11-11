Высококачественные спутниковые снимки этого пускового участка опубликовали OSINT-сообщества "Стратегическая авиация рф" и "СЗ | Разведка Украины", передает 24 Канал.
Какая на вид самая большая площадка для запуска дронов в России?
По данным аналитиков, в Цымбуловой расположены не менее 93 гаражей и 15 ангаров для хранения дронов. В некоторых из них беспилотники уже были замечены.
За один день на этой площадке может находиться до 500 дронов, из них не менее 175 хранятся в гаражах. На полигоне есть 8 стационарных пусковых установок и 20 гаражей рядом с ними.
По оценкам сообществ, это самая большая пусковая площадка: ее площадь более 5 километров квадратных, а длина пусковой дороги – более 2,5 километра.
Какой на вид пусковая площадка в Цымбуловой / Фото из соцсети
Что известно об ударе по базе хранения и запуска "Шахедов" в Донецке?
- Оккупанты разместили базу хранения "Шахедов" прямо на территории Донецкого международного аэропорта.
- Украинские защитники "высадили" ее в воздух 6 ноября. Подготовка к операции длилась несколько месяцев.
- Экс-офицер Воздушных сил считает, что ракеты Storm Shadow, "Нептуны" или "Рута" были использованы для ударов по точечным объектам.
- Уничтожение базы привело к потере россиянами около 1000 готовых дронов "Шахедов" и 1500 боевых частей. Это временно уменьшит возможности врага атаковать.