Высококачественные спутниковые снимки этого пускового участка опубликовали OSINT-сообщества "Стратегическая авиация рф" и "СЗ | Разведка Украины", передает 24 Канал.

Смотрите также В российском Орске дроны атаковали один из крупнейших перерабатывающих заводов региона

Какая на вид самая большая площадка для запуска дронов в России?

По данным аналитиков, в Цымбуловой расположены не менее 93 гаражей и 15 ангаров для хранения дронов. В некоторых из них беспилотники уже были замечены.

За один день на этой площадке может находиться до 500 дронов, из них не менее 175 хранятся в гаражах. На полигоне есть 8 стационарных пусковых установок и 20 гаражей рядом с ними.

По оценкам сообществ, это самая большая пусковая площадка: ее площадь более 5 километров квадратных, а длина пусковой дороги – более 2,5 километра.

Какой на вид пусковая площадка в Цымбуловой / Фото из соцсети

Что известно об ударе по базе хранения и запуска "Шахедов" в Донецке?