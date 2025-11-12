Про події на фронті за добу, просування захисників і головні заяви українських і міжнародних лідерів – повідомляє 24 Канал.

Які головні події 12 листопада?

06:27, 12 листопада

Окупанти тероризували Одесу

Уночі росіяни здійснили атаку на Одесу безпілотниками. Повітряні сили ЗСУ раніше кілька разів попереджали про рух БпЛА на місто з Чорного моря.

Як повідомили місцеві ЗМІ згодом, попередньо, у місті сталось влучання у житловий будинок.

06:08, 12 листопада

У Росії було гучно

У Будьонновську Ставропольського краю Росії вночі лунали вибухи. Ціллю атаки міг бути ТОВ "Ставролен" – підприємство хімічної промисловості ворога.