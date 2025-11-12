06:27, 12 ноября

Ночью россияне совершили атаку на Одессу беспилотниками. Воздушные силы ВСУ ранее несколько раз предупреждали о движении БпЛА на город с Черного моря.

Как сообщили местные СМИ впоследствии, предварительно, в городе произошло попадание в жилой дом.