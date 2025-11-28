Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.
Що відомо про вибухи у Харкові?
Повітряні сили попереджали про пуски КАБів на Харківщину о 20:33.
Монітори писали, що 2 КАБи перетинали кордон в напрямку Липців і рухалися у напрямку Харкова.
У місті вибухи! Будьте обережні!
– написав Ігор Терехов уже о 20:39.
О 20:41 моніторингові ресурси повідомили, що були нові пуски КАБів на Вовчанськ/Тернову.
Станом на 20:43 загроз для самого Харкова уже не було.
Але мешканців області закликали задля безпеки вимкнути свої електроприбори.
"У зв'язку з російськими ударами по енергетичній інфраструктурі області можуть спостерігатися різкі перепади електроенергії", – пояснив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Останні атаки на Україну
Увечері 28 листопада Росія намагалася атакувати ракетами Х-47М2 "Кинджал" Старокостянтинів. Приблизно о 19:00 на Хмельниччині чули вибухи.
Цього ж дня окупанти двічі атакували об'єкт критичної інфраструктури у Сумах. Постраждала 1 особа.
Наразі монітори попереджають про загрозу ракетних обстрілів. Зокрема, у Чорне море виведено ракетоносій з боєзапасом до 6 крилатих ракет, а також зафіксовано підготовку до застосування літаків Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3, МіГ-31К, розгортання пускових установок "Іскандер-М/К".