Про це інформують кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал.
Що відомо про вибух у Сумах?
Звуки вибуху чули жителі міста близько 11:07.
Перед цим, о 10:50, у Повітряних силах писали про зафіксований політ російського БпЛА на Суми з півночі.
Якими були наслідки попередніх ударів окупантів по Сумах?
24 листопада російські війська навмисно обстріляли рятувальників у Сумах. Після першого удару по обласному центру, коли підрозділи ДСНС прибули на місце та почали гасити пожежі, ворог повторно атакував місто дронами.
Внаслідок удару знищено пожежний автомобіль, проте постраждалих серед рятувальників немає.
Через атаку дронами у місті виникли перебої зі світлом та водопостачанням. Станом на вечір частина Сум залишалася знеструмленою.
Окрім того, 14 листопада в місті сталися вибухи, які пошкодили цивільну інфраструктуру. Серед постраждалих тоді був 17-річний підліток.