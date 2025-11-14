Про таке інформують кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи в Сумах?

Перший вибух було чутно близько 16:06, вже за кілька хвилин, о 16:09 пролунав повторний вибух.

Монітори писали про загрозу російських дронів-камікадзе типу "Італмас" у регіоні.

Також є попередня інформація про збиття та приліт.

Наразі уточнюються дані стосовно наслідків ворожої атаки.

Якими були попередні наслідки атак противника на Сумщині?

  • Напередодні, 13 листопада, в Сумах російський дрон влучив у підприємство в промисловій зоні, що спричинило пожежу. Після атаки фіксували перевищення рівня діоксиду азоту в повітрі й радили тримати вікна зачиненими.

  • 9 листопада російські війська обстріляли Ковпаківський район Сум, зокрема вдарили невідомим боєприпасом по місту. Є пошкодження інфраструктури, але минулося без постраждалих.

  • Неспокійно в місті було й 6 листопада, де, за словами очільника ОВА Олега Григорова, ворожий безпілотник поцілив у дорогу в Ковпаківському районі Сум на ділянці з інтенсивним рухом. Обійшлося без жертв, але один автомобіль зазнав ушкоджень.