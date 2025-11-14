Про таке інформують кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи в Сумах?

Перший вибух було чутно близько 16:06, вже за кілька хвилин, о 16:09 пролунав повторний вибух.

Монітори писали про загрозу російських дронів-камікадзе типу "Італмас" у регіоні.

Також є попередня інформація про збиття та приліт.

Наразі уточнюються дані стосовно наслідків ворожої атаки.

