Об этом информируют корреспонденты Общественного, передает 24 Канал.

Смотрите также Российский дрон попал по служебному автомобилю газовиков на Харьковщине

Что известно о взрывах в Сумах?

Первый взрыв было слышно около 16:06, уже через несколько минут, в 16:09 прогремел повторный взрыв.

Мониторы писали об угрозе российских дронов-камикадзе типа "Италмас" в регионе. Также есть предварительная информация о сбивании и прилете.

В настоящее время уточняются данные о последствиях вражеской атаки.

Обратите внимание! Оперативно о главных новостях Украины и последствиях российских ударов читайте в нашем телеграм-канале.

Каковы были предварительные последствия атак противника в Сумской области?

  • Накануне, 13 ноября, в Сумах российский дрон попал в предприятие в промышленной зоне, что привело к пожару. После атаки фиксировали превышение уровня диоксида азота в воздухе и советовали держать окна закрытыми.

  • 9 ноября российские войска обстреляли Ковпаковский район Сум, в частности ударили неизвестным боеприпасом по городу. Есть повреждения инфраструктуры, но обошлось без пострадавших.

  • Неспокойно в городе было и 6 ноября, где, по словам главы ОГА Олега Григорова, вражеский беспилотник попал в дорогу в Ковпаковском районе Сум на участке с интенсивным движением. Обошлось без жертв, но один автомобиль получил повреждения.