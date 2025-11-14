Об этом информируют корреспонденты Общественного, передает 24 Канал.
Что известно о взрывах в Сумах?
Первый взрыв было слышно около 16:06, уже через несколько минут, в 16:09 прогремел повторный взрыв.
Мониторы писали об угрозе российских дронов-камикадзе типа "Италмас" в регионе. Также есть предварительная информация о сбивании и прилете.
В настоящее время уточняются данные о последствиях вражеской атаки.
Каковы были предварительные последствия атак противника в Сумской области?
Накануне, 13 ноября, в Сумах российский дрон попал в предприятие в промышленной зоне, что привело к пожару. После атаки фиксировали превышение уровня диоксида азота в воздухе и советовали держать окна закрытыми.
9 ноября российские войска обстреляли Ковпаковский район Сум, в частности ударили неизвестным боеприпасом по городу. Есть повреждения инфраструктуры, но обошлось без пострадавших.
Неспокойно в городе было и 6 ноября, где, по словам главы ОГА Олега Григорова, вражеский беспилотник попал в дорогу в Ковпаковском районе Сум на участке с интенсивным движением. Обошлось без жертв, но один автомобиль получил повреждения.