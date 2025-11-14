Об этом информируют корреспонденты Общественного, передает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Сумах?

Первый взрыв было слышно около 16:06, уже через несколько минут, в 16:09 прогремел повторный взрыв.

Мониторы писали об угрозе российских дронов-камикадзе типа "Италмас" в регионе. Также есть предварительная информация о сбивании и прилете.

В настоящее время уточняются данные о последствиях вражеской атаки.

Каковы были предварительные последствия атак противника в Сумской области?