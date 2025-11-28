Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

Что известно о взрывах в Харькове?

Воздушные силы предупреждали о пусках КАБов на Харьковщину в 20:33.

Мониторы писали, что 2 КАБы пересекали границу в направлении Липцов и двигались в направлении Харькова.

В городе взрывы! Будьте осторожны!

– написал Игорь Терехов уже в 20:39.

В 20:41 мониторинговые ресурсы сообщили, что были новые пуски КАБов на Волчанск/Терновую.

По состоянию на 20:43 угроз для самого Харькова уже не было.

Но жителей области призвали в целях безопасности выключить свои электроприборы.

"В связи с российскими ударами по энергетической инфраструктуре области могут наблюдаться резкие перепады электроэнергии", – объяснил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.

