Сколько ракет может полететь по Украине, рассказали мониторы, передает 24 Канал.

Сколькими ракетами "Калибр" может Россия атаковать Украину?

По данным мониторинговых ресурсов, вечером 28 ноября в акваторию Черного моря был выведен 1 ракетоноситель.

Общий боезапас – до 6 ракет.

В акваторию Черного моря на боевое дежурство было выведено 1х ГЭПЛ "Варшавянка". Общий залп составляет до 6 крылатых ракет "Калибр",

– говорится в сообщении.

Справочно. Крылатая ракета "Калибр" имеет длину от 6,2 до 8,2 метра. Ее масса – от 1,9 до 2,3 тонны, а сама боевая часть весит от 200 до 450 килограммов. "Калибры" могут атаковать на расстояние от 200 до 2 500 километров.

К слову, мониторы также заявляют об активности вражеской авиации. Есть угроза вылета бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3 в течение ночи.

