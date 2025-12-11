Суть обвинений американских компаний

Производителей микрочипов Intel, Advanced Micro Devices и Texas Instruments обвинили в серии судебных исков, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Эти компании – вместе с компанией, принадлежащей Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета – продемонстрировали "умышленное невежество", поскольку третьи стороны перепродавали России чипы для питания дронов и ракет, нарушая санкции США,

– сообщили в издании.

Пять исков с такими обвинением подали 10 декабря в суд штата Техас. В исках, поданных от имени десятков украинских гражданских лиц Микалом Уоттсом и известной юридической фирмой Baker & Hostetler, упоминается пять атак между 2023 и 2025 годами, в результате которых погибли десятки людей:

Одна атака якобы была связана с иранскими дронами с компонентами, связанными с Intel и AMD;

Другие касались крылатых ракет Х-101 российского производства и баллистических ракет "Искандер".

В одном из исков компании обвиняли во "внутренней корпоративной халатности" из-за вероятных сбоев в их системах экспортного контроля и предотвращения перенаправления. Адвокат Уоттс также назвал американские компании "торговцами смерти", которые превращают в "фарс" закон США о санкциях.

Как свидетельствуют судебные документы, дела были возбуждены в Техасе, поскольку компании-производители микросхем или базируются там, или имеют значительную деятельность в штате. В одном из документов говорится, что война сделала подачу обвинений в украинскую судебную систему невозможным.

Дела были поданы в Окружной суд штата Техас (Даллас). После того, как суд их рассмотрит и примет, они станут общедоступными.