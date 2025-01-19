Так, 17 січня Верховний суд США визнав конституційним закон, що забороняє роботу TikTok у країні з 19 січня, якщо китайська компанія ByteDance не продасть сервіс. Суд пояснив своє рішення занепокоєнням щодо можливості Китаю збирати великі обсяги даних про американських громадян через застосунок, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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TikTok призупинив роботу у США

Зазначається, що TikTok припинив роботу у США у суботу вечері, 18 січня за місцевим часом (уночі 19 січня – за Києвом). Це сталося менше, ніж за дві години до того, як заборона повинна була набути чинності.

На американців, які спробували скористатися додатком, чекали повідомлення наступного змісту:

Вибачте, TikTok зараз недоступний. У США набув чинності закон про заборону TikTok. На жаль, це означає, що зараз ви не можете користуватися TikTok,

або

Ми шкодуємо, що закон США про заборону TikTok набуде чинності 19 січня і змусить нас зробити наші сервіси тимчасово недоступними. Ми працюємо над тим, щоб відновити наш сервіс в США якомога швидше, і ми цінуємо вашу підтримку. Будь ласка, залишайтеся з нами.

або

У США був прийнятий закон про заборону TikTok, на жаль, це означає, що ви не можете використовувати TikTok наразі. Нам пощастило, що президент Трамп зазначив, що він працюватиме з нами над рішенням щодо відновлення TikTok, коли він вступить на посаду. Будь ласка, залишайтеся з нами.

До слова, після інавгурації, яка відбудеться 20 січня, Трамп може відновити роботу додатка, відклавши його заборону на 90 днів.