Єдиним способом уникнути блокування є продаж платформи її китайською материнською компанією ByteDance, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Verge.

А тим часом Американці масово вчать китайську в Duolingo на тлі заборони TikTok і переходу в RedNote

Немає сумнівів, що для понад 170 мільйонів американців TikTok є потужним каналом для самовираження та взаємодії. Однак Конгрес вирішив, що блокування або продаж необхідні для усунення обґрунтованих загроз національній безпеці, пов'язаних із практиками збору даних TikTok та його взаємодією з іноземним супротивником,

– йдеться в рішенні суду.

Таким чином, TikTok буде заблоковано в США вже 19 січня, якщо президент Джо Байден не подовжить термін або ByteDance не продасть платформу. Водночас прессекретар Байдена раніше зазначив, що питання майбутнього соцмережі буде вирішувати новообраний президент Дональд Трамп.

Позиція Дональда Трампа

Дональд Трамп розглядає можливість підписання указу про призупинення дії закону про примусовий продаж TikTok на 60–90 днів, щоб уникнути негайного блокування платформи. Це дало б його адміністрації час для переговорів або пошуку тимчасового рішення. В іншому випадку соцмережу можуть заблокувати вже наступної неділі. Однак експерти сумніваються, що Трамп зможе врятувати TikTok, оскільки ще не вступив на посаду.

Ця невизначеність може створити ризики для компаній-постачальників послуг, таких як Apple, Google і Oracle, які продовжують співпрацю з TikTok навіть після технічного вступу заборони в дію.

Можливі покупці та позиція компанії

Деякі потенційні покупці TikTok очікують на початок дії заборони, сподіваючись, що ByteDance піде на поступки щодо продажу. Наприклад, ініціатива Project Liberty мільярдера Френка МакКорта планує придбати застосунок без алгоритму і перенести його на власний соціальний протокол. Проте невідомо, чи дозволить Китай здійснити навіть такий "обрізаний" продаж.

Також з'явилися чутки, що китайські чиновники розглядають можливість залучити Ілона Маска як покупця або посередника у потенційній угоді, однак компанія ByteDance відкинула ці припущення.

Юристи TikTok і група блогерів стверджують, що заборона порушує Першу поправку до Конституції США. Натомість уряд США наполягає, що закон, ухвалений Конгресом і підписаний президентом, є критично важливим для захисту національної безпеки.

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Представники Верховного суду наголосили, що їхнє рішення є вузькоспеціалізованим і враховує "новітні технології з трансформаційними можливостями" з огляду на масштаб TikTok, його вразливість до контролю з боку іноземних супротивників і великі обсяги чутливих даних, які збирає платформа,.