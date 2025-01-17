Що таке RedNote

Для початку варто нагадати, що взагалі таке RedNote. Ми вже писали про це розгорнутий матеріал, з яким ви можете ознайомитись за цим посиланням, але якщо коротко, то це застосунок з аналогічними до TikTok функціями, схожий на нього своїм відеоконтентом і вертикальною прокруткою, але він також надає функції вітрини товарів та онлайн-магазину. Сервіс розроблений у Китаї компанією, котра сама раніше заявила, що має зв'язки з місцевим комуністичним урядом, а це означає, що всі дані користувачів перебувають у руках партії, пише 24 Канал.

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У додатку також знайшли численну цензуру: ви не зможете там відшукати інформацію про події на площі Тяньаньмень, колишнього президента Ху Цзіньтао, якого не любить Сі Цзіньпін, а також низку інших цензурованих тем. Натомість вас із задоволенням закидають хвалебним контентом про Сі Цзіньпіна, а якщо ви порушите якісь правила, наприклад, назвете Тайвань незалежною країною, заявите про "вільний Тибет", згадаєте про концтабори, де тримають тисячі уйгурів, скажете, що "COVID прийшов з Китаю" чи що "Мао заморив голодом 45 мільйонів китайців", очікуйте на дуже швидкий бан.

Що стосується банів, то цей застосунок вельми щедрий на них. У мережі можна знайти безліч публікацій, в яких американці скаржаться на блокування, хоча вони ще не встигли нічого зробити. Система блокує їх або відразу, або через деякий час, або після якихось конкретних дій. В одному з випадків користувачка опублікувала відео з сумкою, на якій було вишито прапор Тайваню. Результат не забарився.

Нарешті, оригінальна назва RedNote китайською звучить як "Xiaohongshu", а перекладається як "маленька червона книжка", що є прямим посиланням на збірник цитат Мао Цзедуна, який виходив у червоній палітурці.

Здається, доказів достатньо? Американські користувачі вважають, що ні.

Усі вчать китайську мову

Якщо ви встановите RedNote, чого ми не рекомендуємо робити, то відразу ж побачите, що він за замовчуванням відкривається китайською мовою. Як у самому додатку, так і в TikTok уже є багато відео з інструкціями, як змінити мову в налаштуваннях. Однак, схоже, не всі бачили ці настанови.

Крім того, більша частина контенту в додатку створюється китайською мовою, оскільки ним користується близько 300 мільйонів китайців і лише менше мільйона англомовних людей. Це означає, що американці, які не мають такої поширеної практики вивчати іноземні мови, як люди поза межами США, просто не розуміють, про що йдеться у відео.

Судячи з усього, саме це спонукало так званих "біженців з TikTok" почати вивчати китайську мову. За даними Duolingo, кількість нових користувачів, які вивчають китайську в США, зросла приблизно на 216% порівняно з аналогічним періодом минулого року, причому різкий сплеск припав на середину січня, коли почався ріст RedNote. Крім того, компанія повідомляє, що в опитуванні на тему "Звідки ви дізналися про нас", на яке новим користувачам пропонують відповісти, спостерігається відповідний сплеск кількості людей, які обирають "TikTok" у якості відповіді.

Duolingo не стала втрачати можливість, щоб додатково прорекламувати себе, а тому розмістила відео в TikTok, рекламуючи використання свого додатка для вивчення китайської мови. У короткому відео було показано талісман компанії — зелену сову. Вона прямує в аеропорт, щоб відправитися до Китаю. Текст на екрані говорить: "Я, тому що я краще переїду до Китаю і вивчатиму китайську мову на Duolingo". Наразі відео має понад півмільйона вподобань. Інше нещодавнє відео, присвячене вивченню фраз китайської мови для "біженців TikTok", набрало понад 620 000 вподобань.

Згідно з даними компанії Appfigures, яка займається аналітикою додатків, споживчий попит на мовні курси Duolingo також вплинув на кількість встановлених додатків. Фірма повідомляє, що кількість завантажень додатка Duolingo в США зросла на 36% як у App Store, так і в Google Play.

Тиждень тому Duolingo посідав 40 місце в рейтингах "Найкращі додатки" (без ігор) та "Найкращий загальний рейтинг" (з іграми).

в рейтингах "Найкращі додатки" (без ігор) та "Найкращий загальний рейтинг" (з іграми). Станом на зараз, він займає 22 місце в загальному рейтингу і 20 місце в рейтингу найкращих додатків.

Нагадаємо, власник TikTok, компанія ByteDance, має час лише до 19 січня, щоб продати свої американські активи й запобігти блокуванню сервісу в США. Але китайський розробник уже заявив, що радше закриє все і вийде з ринку, ніж продасть американський офіс. Чутки тим часом стверджують, що китайський уряд, який має вплив у цьому питанні, обговорює можливість продажу Ілону Маску, з яким влада Китаю перебуває у хороших стосунках.