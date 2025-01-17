Что такое RedNote

Для начала стоит напомнить, что вообще такое RedNote. Мы уже писали об этом развернутый материал, с которым вы можете ознакомиться по этой ссылке, но если коротко, то это приложение с аналогичными к TikTok функциями, похожее на него своим видеоконтентом и вертикальной прокруткой, но оно также предоставляет функции витрины товаров и онлайн-магазина. Сервис разработан в Китае компанией, которая сама ранее заявила, что имеет связи с местным коммунистическим правительством, а это означает, что все данные пользователей находятся в руках партии, пишет 24 Канал.

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В приложении также нашли многочисленную цензуру: вы не сможете там отыскать информацию о событиях на площади Тяньаньмэнь, бывшего президента Ху Цзиньтао, которого не любит Си Цзиньпин, а также ряд других цензурированных тем. Зато вас с удовольствием забрасывают хвалебным контентом о Си Цзиньпине, а если вы нарушите какие-то правила, например, назовете Тайвань независимой страной, заявите о "свободном Тибете", вспомните о концлагерях, где держат тысячи уйгуров, скажете, что "COVID пришел из Китая" или что "Мао заморил голодом 45 миллионов китайцев", ожидайте очень быстрый бан.

Что касается банов, то это приложение весьма щедро на них. В сети можно найти множество публикаций, в которых американцы жалуются на блокировку, хотя они еще не успели ничего сделать. Система блокирует их или сразу, или через некоторое время, или после каких-то конкретных действий. В одном из случаев пользовательница опубликовала видео с сумкой, на которой был вышит флаг Тайваня. Результат не заставил себя ждать.

Наконец, оригинальное название RedNote на китайском звучит как "Xiaohongshu", а переводится как "маленькая красная книжка", что является прямой ссылкой на сборник цитат Мао Цзэдуна, который выходил в красном переплете.

Кажется, доказательств достаточно? Американские пользователи считают, что нет.

Все учат китайский язык

Если вы установите RedNote, чего мы не рекомендуем делать, то сразу же увидите, что он по умолчанию открывается на китайском языке. Как в самом приложении, так и в TikTok уже есть много видео с инструкциями, как изменить язык в настройках. Однако, похоже, не все видели эти установки.

Кроме того, большая часть контента в приложении создается на китайском языке, поскольку им пользуется около 300 миллионов китайцев и лишь менее миллиона англоязычных людей. Это означает, что американцы, которые не имеют такой распространенной практики изучать иностранные языки, как люди за пределами США, просто не понимают, о чем говорится в видео.

Судя по всему, именно это побудило так называемых "беженцев из TikTok" начать изучать китайский язык. По данным Duolingo, количество новых пользователей, изучающих китайский в США, выросло примерно на 216% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем резкий всплеск пришелся на середину января, когда начался рост RedNote. Кроме того, компания сообщает, что в опросе на тему "Откуда вы узнали о нас", на который новым пользователям предлагают ответить, наблюдается соответствующий всплеск количества людей, которые выбирают "TikTok" в качестве ответа.

Duolingo не стала терять возможность, чтобы дополнительно прорекламировать себя, а потому разместила видео в TikTok, рекламируя использование своего приложения для изучения китайского языка. В коротком видео было показано талисман компании - зеленую сову. Она направляется в аэропорт, чтобы отправиться в Китай. Текст на экране гласит: "Я, потому что я лучше перееду в Китай и буду изучать китайский язык на Duolingo". Сейчас видео имеет более полумиллиона лайков. Другое недавнее видео, посвященное изучению фраз китайского языка для "беженцев TikTok", набрало более 620 000 лайков.

Согласно данным компании Appfigures, которая занимается аналитикой приложений, потребительский спрос на языковые курсы Duolingo также повлиял на количество установленных приложений. Фирма сообщает, что количество загрузок приложения Duolingo в США выросло на 36% как в App Store, так и в Google Play.

Неделю назад Duolingo занимал 40 место в рейтингах "Лучшие приложения" (без игр) и "Лучший общий рейтинг" (с играми).

в рейтингах "Лучшие приложения" (без игр) и "Лучший общий рейтинг" (с играми). По состоянию на сейчас, он занимает 22 место в общем рейтинге и 20 место в рейтинге лучших приложений.

Напомним, владелец TikTok, компания ByteDance, имеет время только до 19 января, чтобы продать свои американские активы и предотвратить блокировку сервиса в США. Но китайский разработчик уже заявил, что скорее закроет все и выйдет с рынка, чем продаст американский офис. Слухи тем временем утверждают, что китайское правительство, которое имеет влияние в этом вопросе, обсуждает возможность продажи Илону Маску, с которым власти Китая находится в хороших отношениях.