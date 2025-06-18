TikTok отримав нову відстрочка

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає 24 Канал з посиланням на The New York Times. Це вже третя відстрочка для соцмережі з моменту ухвалення у 2024 році закону, який зобов'язує її змінити структуру власності згідно з вимогами національної безпеки США.

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Зауважте. Поточний термін спливає 19 червня, а нова дата дедлайну припаде на середину вересня.

Роль TikTok у кампанії Трампа

"Президент Трамп не хоче, щоб TikTok було закрито", – зазначила Лівітт. За її словами, очільник Білого дому вважає, що платформа відіграє важливу роль, зокрема, в мобілізації молоді під час виборчої кампанії.