TikTok отримав нову відстрочка
Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає 24 Канал з посиланням на The New York Times. Це вже третя відстрочка для соцмережі з моменту ухвалення у 2024 році закону, який зобов'язує її змінити структуру власності згідно з вимогами національної безпеки США.
Дивіться також Чи платить TikTok в Україні за перегляди: розбираємось по суті
Зауважте. Поточний термін спливає 19 червня, а нова дата дедлайну припаде на середину вересня.
Роль TikTok у кампанії Трампа
"Президент Трамп не хоче, щоб TikTok було закрито", – зазначила Лівітт. За її словами, очільник Білого дому вважає, що платформа відіграє важливу роль, зокрема, в мобілізації молоді під час виборчої кампанії.
Що відомо про суперечки щодо TikTok
Соцмережа належить китайській ByteDance. Політики обох партій у США наполягають на посиленні контролю над додатком, побоюючись витоку даних до Пекіна та можливого використання TikTok як інструмента впливу на громадську думку в США. Востаннє Трамп відтермінував реалізацію закону в травні 2025 року. Тепер же він знову виступає за збереження TikTok у США – але в "безпечному" форматі.