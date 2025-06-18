TikTok получил новую отсрочка
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает 24 Канал со ссылкой на The New York Times. Это уже третья отсрочка для соцсети с момента принятия в 2024 году закона, который обязывает ее изменить структуру собственности в соответствии с требованиями национальной безопасности США.
Смотрите также Платит ли TikTok в Украине за просмотры: разбираемся по сути
Заметьте. Текущий срок истекает 19 июня, а новая дата дедлайна придется на середину сентября.
Роль TikTok в кампании Трампа
"Президент Трамп не хочет, чтобы TikTok был закрыт", – отметила Ливитт. По ее словам, глава Белого дома считает, что платформа играет важную роль, в частности, в мобилизации молодежи во время избирательной кампании.
Что известно о спорах относительно TikTok
Соцсеть принадлежит китайской ByteDance. Политики обеих партий в США настаивают на усилении контроля над приложением, опасаясь утечки данных в Пекин и возможного использования TikTok как инструмента влияния на общественное мнение в США. Последний раз Трамп отсрочил реализацию закона в мае 2025 года. Теперь же он снова выступает за сохранение TikTok в США – но в "безопасном" формате.