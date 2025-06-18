TikTok получил новую отсрочка

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает 24 Канал со ссылкой на The New York Times. Это уже третья отсрочка для соцсети с момента принятия в 2024 году закона, который обязывает ее изменить структуру собственности в соответствии с требованиями национальной безопасности США.

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Заметьте. Текущий срок истекает 19 июня, а новая дата дедлайна придется на середину сентября.

Роль TikTok в кампании Трампа

"Президент Трамп не хочет, чтобы TikTok был закрыт", – отметила Ливитт. По ее словам, глава Белого дома считает, что платформа играет важную роль, в частности, в мобилизации молодежи во время избирательной кампании.