Монетизация TikTok в Украине

И платит ли платит TikTok в Украине напрямую – как это работает, скажем, в США или Великобритании, разбирался 24 Канал.

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По состоянию на 2025 год, TikTok официально не выплачивает деньги за просмотры в Украине напрямую, как это происходит в странах, где действует так называемый Creator Fund или Creativity Program.

Справочно. Эти программы позволяют авторам получать деньги за количество просмотров видео. Они позволяют авторам с большой аудиторией (обычно более 10 тысяч подписчиков и 100 тысяч просмотров за последний месяц) получать 0,01-0,04 доллара за 1000 просмотров, в зависимости от темы, активности и страны.

Однако в Украине эти программы недоступны – из-за ограниченного количества стран-участниц и отсутствия локальной монетизационной инфраструктуры.

Как зарабатывают украинские тиктокеры

Несмотря на отсутствие прямых выплат от TikTok, украинские авторы могут зарабатывать такими способами:

Реклама и интеграции

Бренды охотно сотрудничают с тиктокерами, особенно в нишах красоты, моды, юмора, авто, здоровья, обучение и тому подобное.

За одну интеграцию авторы могут получить от 500 грн до нескольких тысяч долларов - в зависимости от охвата.

Продажа собственных продуктов или услуг

TikTok активно используется как канал продаж: от онлайн-курсов до косметики, украшений, книги или консультаций.

Live-трансляции и подарки

Зрители могут отправлять виртуальные подарки во время стримов, которые конвертируются в TikTok coins, а затем – в реальные деньги. В то же время стоит учесть то, что TikTok удерживает часть комиссии, а кэшаут доступен только от определенной суммы.

Партнерские программы (affiliate)

Авторы могут продвигать чужие продукты и получать процент с продаж (например, через сайты с CPA-моделью или прямыми договоренностями).

Можно ли обойти ограничения и подключить монетизацию Да, но с нюансами: некоторые меняют геолокацию аккаунта на США или ЕС, чтобы подать заявку на Creativity Program, но TikTok может заблокировать аккаунт за фейковые данные. Другие создают отдельные аккаунты через VPN в США, ведут их на английском, и тогда реально подключают монетизацию. Это серые схемы, поэтому не гарантируют стабильности и безопасности.

Интересно, что украинская TikTok-аудитория – одна из самых активных в Европе, а многие видео украинских авторов набирают сотни тысяч и миллионы просмотров.