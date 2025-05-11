Что нужно для монетизации ТикТок

Создавая актуальные видео и присоединившись к программе Creator Fund, блогеры могут превратить TikTok в источник дохода. Платформа вознаграждает авторов за уникальный контент, который набирает популярность, сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Впрочем, процесс монетизации TikTok в Украине осложнен тем, что программа Creator Fund пока здесь не действует. Впрочем, чтобы активировать монетизацию в TikTok, выполните следующие действия:

Откройте платформу или приложение TikTok и перейдите в раздел "Профиль" (значок в правом нижнем углу). Войдите в "Параметры и конфиденциальность" (в верхнем левом углу). Выберите пункт "Баланс", где можно просмотреть количество монет, купить новые, а также ознакомиться с доходами и вознаграждениями. Там же можно активировать монетизацию, если функция доступна.

Чтобы настроить или изменить способ вывода средств из подарков в разделе "Баланс", нужно выбрать пункт "LIVE Gifts", нажать "Withdraw", далее "Вывести все средства" и указать удобный способ вывода, например, через PayPal.

Важно! Из соображений безопасности вывод средств может занимать до 15 календарных дней. Если после этого срока деньги не поступили, рекомендуется обратиться в службу поддержки.