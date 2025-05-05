TikTok под запретом

Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC, сообщает Axios, передает 24 Канал.

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TikTok оказалсяпод угрозой блокировки из-за законодательного давления.

Справочно. Конгресс принял закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance продать американскую часть TikTok. Иначе – приложение будет официально запрещено.

Отсрочка продажи TikTok

В январе TikTok временно исчез из американских маркетплейсов, когда ограничения вступили в силу. После этого Трамп, уже на посту президента, отсрочил запрет на 90 дней, а в апреле – еще на 75. Причиной он назвал "торговые споры с Китаем".

"У меня теплое место в сердце для TikTok", – отметил Трамп, и эту фразу уже успели расценить как попытку привлечь молодых избирателей, которые массово выступили против запрета соцсети.