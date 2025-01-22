Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios. Отмечается, что соответствующее заявление сделал генеральный директор General Atlantic Билл Форд.

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TikTok пойдет на сделку с США

Билл Форд подтвердил, что соглашение с Соединенными Штатами будет заключено, потому что это "в интересах всех".

Мы продолжим работу, возможно, до конца недели, по переговорам о том, что может сработать. Правительство Китая, правительство США, компания и совет директоров – все должны быть вовлечены в этот разговор,

– сказал гендиректор General Atlantic.

Справка. General Atlantic – это крупный инвестор в китайскую материнскую компанию TikTok, ByteDance. Форд входит в совет директоров ByteDance.

В комментарии журналистам Билл Форд подчеркнул, что могут быть и другие решения, кроме продажи активов компании. По его словам, администрация Байдена частично виновата в том, что ситуация достигла точки кипения, потому что она не "вела с нами настоящий диалог".

В то же время Форд признал, что Дональд Трамп пытался запретить TikTok в последние дни своего первого срока, прежде чем изменить курс во время последней кампании.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которым отложил блокировку социальной сети TikTok на территории США на 75 дней. Это решение было принято в первый день его второго президентского срока.