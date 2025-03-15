Как заработать деньги в Tiktok

Первым способом являются просмотры, пишет 24 Канал со ссылкой на OMG agency.

Читайте также TikTok планирует ввести комендантский час с 22:00 для большинства подростков

Так можно получить 15 долларов за 500 000 просмотров. TikTok платит от 0,02 до 0,04 долларов за каждую 1000 просмотров.

Однако, если вы сочетаете соглашения с брендами и партнерские отношения, вы также можете получать от 500 до 1000 долларов за спонсируемый пост в зависимости от вашего участия,

- говорится в материале.

Также можно зарабатывать во время прямых эфиров во время прямых эфиров, но для этого необходимо иметь хотя бы 1000 подписчиков.

Этот метод заработка работает следующим образом:

Человек выходит в прямой эфир.

Ему дарят виртуальные подарки благодаря монетам.

Подарки конвертируются также в монеты на счет в TikTok, которые затем можно вывести, например, на PayPal.

Обратите внимание! Минимальная сумма вывода составляет 50 долларов, а максимальная 1000 долларов в день.

Как еще можно заработать деньги в приложении

Кроме того, звукозаписывающие компании будут платить пользователям TikTok за использование определенного трека в своем видео. В тексте отмечается, что можно заработать до 250 долларов на видео с помощью приложения TikTok PlaylistPush.

Точная сумма, которую вы зарабатываете на видео, будет зависеть от того, сколько просмотров оно наберет. Чтобы присоединиться к программе, вы подаете заявку в качестве пользователя TikTok,

- объяснили в OMG agency.

К тому же TikTok заплатит, если человек рекомендует платформу своим друзьям. Чтобы начать зарабатывать таким образом, необходимо скопировать уникальную реферальную ссылку из своего профиля TokTok и отправить ссылку. Если же они присоединяются, то можно получить вознаграждение.

Не следует забывать и о продвижение бренда. В частности в приложении появилась возможность продавать свои товары через видео.

Достаточно только снять видео, и прикрепить ссылку на ваш товар. Далее только принимайте заказы. Сколько зарабатывают блогеры в тикток - столько же реально и заработать бренду!,

- отметили в материале.

Доступна ли монетизация TikTok в Украине

По состоянию на сейчас монетизация аккаунтов в TikTok на территории причины недоступна. Для этого есть целый ряд причин:

Украина не входит в список стран, где работает TikTok Creator Fund; С 2022 года (год полномасштабного вторжения) TikTok официально остановил рекламные кампании в Украине. Проблемы с выводом средств из-за ограничений международных платежных систем.

Важно! Поэтому единственный способ для украинцев получать деньги непосредственно от TikTok – это монетизация донатов в прямых эфирах, о чем уже упоминалось ранее.