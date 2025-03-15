Як заробити кошти у Tiktok

Першим способом є перегляди, пише 24 Канал з посиланням на OMG agency.

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Так можна отримати 15 доларів за 500 000 переглядів. TikTok платить від 0,02 до 0,04 доларів за кожну 1000 переглядів.

Однак, якщо ви поєднуєте угоди з брендами та партнерські відносини, ви також можете отримувати від 500 до 1000 доларів за спонсорований пост залежно від вашої участі,

— йдеться у матеріалі.

Також можна заробляти під час прямих ефірів, але для цього необхідно мати хоча б 1000 підписників.

Цей метод заробітку працює таким чином:

Людина виходить в прямий ефір.

Їй дарують віртуальні подарунки завдяки монетам.

Подарунки конвертуються також в монети на рахунок у TikTok, які потім можна вивести, наприклад, на PayPal.

Зверніть увагу! Мінімальна сума виводу становить 50 доларів, а максимальна 1000 доларів на день.

Як ще можна заробити гроші у застосунку

Крім того, звукозаписувальні компанії будуть платити користувачам TikTok за використання визначеного треку у своєму відео. У тексті зазначається, що можна заробити до 250 доларів на відео за допомогою програми TikTok PlaylistPush.

Точна сума, яку ви заробляєте на відео, буде залежати від того, скільки переглядів воно набере. Щоб приєднатися до програми, ви подаєте заявку в якості користувача TikTok,

— пояснили в OMG agency.

До того ж TikTok заплатить, якщо людина рекомендує платформу своїм друзям. Щоб почати заробляти таким чином, необхідно скопіювати унікальне реферальне посилання зі свого профілю TokTok та надіслати посилання. Якщо ж вони приєднуються, то можна отримати винагороду.

Не слід забувати й про просування бренду. Зокрема у застосунку з’явилася можливість продавати свої товари через відео.

Достатньо тільки зняти відео, та прикріпити посилання на ваш товар. Далі тільки приймайте замовлення. Скільки заробляють блогери в тікток — стільки ж реально і заробити бренду!,

— наголосили у матеріалі.

Чи доступна монетизація TikTok в Україні

Станом на зараз монетизація акаунтів у TikTok на території причини недоступна. Для цього є цілий ряд причин:

Україна не входить до списку країн, де працює TikTok Creator Fund; З 2022 року (рік повномасштабного вторгнення) TikTok офіційно зупинив рекламні кампанії в Україні. Проблеми з виведення коштів через обмеження міжнародних платіжних систем.

Важливо! Тому єдиний спосіб для українців отримувати гроші безпосередньо від TikTok – це монетизація донатів у прямих ефірах, про що вже згадувалось раніше.