Тендерные войны за TikTok

Microsoft пока что отказалась от комментариев относительно заявления президента. Трамп отметил, что его администрация поддерживает идею конкурентной борьбы за покупку TikTok, поскольку это позволит достичь самых выгодных условий сделки, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Мне нравятся тендерные войны, потому что они гарантируют лучшую сделку. Если я подпишу, кто-то приобретет платформу, заплатит значительную сумму денег, создаст новые рабочие места, сохранит платформу открытой и сделает ее безопасной. Если я не подпишу, TikTok закроется,

– заявил Трамп.

Запрет TikTok в США

Трамп также издал указ, который откладывает запрет TikTok в США на 75 дней. Согласно этому закону, китайская компания ByteDance должна продать соцсеть американскому покупателю или компании из страны-союзника.

Важно! По данным NPR, Microsoft вместе с группой инвесторов является одним из главных претендентов на покупку TikTok. Вероятно, ByteDance сохранит миноритарную долю в платформе, а контроль за алгоритмами, обновлениями программного обеспечения и сбором данных перейдет к компании Oracle.

Более того, по данным источников издания, серверная инфраструктура Oracle уже обеспечивает значительную часть функционирования TikTok. В случае заключения соглашения Oracle получит возможность эффективно контролировать работу соцсети и минимизировать влияние китайской стороны.