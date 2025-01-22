50% акций TikTok перейдет правительству

В случае, если платформа не найдет покупателя, ей может снова грозить блокировка в США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg і CNN.

Смотрите также Поскольку TikTok в США спасен, Илон Маск недоволен, что его соцсеть заблокирована в Китае

Трамп предложил модель сделки, по которой потенциальный покупатель передал бы 50% акций TikTok государству. Это обеспечило бы получение необходимого разрешения и привлечение надежного партнера.

Я имею право заключать сделки. Поэтому я могу сказать кому-то: купите это, отдайте половину Соединенным Штатам, а мы дадим вам разрешение. В результате вы получите замечательного партнера,

– заявил американский президент.

Справочно. Ранее Трамп подписал исполнительный указ, согласно которому китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, должна в течение 75 дней продать американский сегмент бизнеса.

Почему в США хотят заблокировать TikTok

Это решение объясняется опасениями относительно национальной безопасности. В случае невыполнения этого требования приложению может грозить запрет на территории США.

Трамп неоднократно заявлял, что готов рассмотреть вариант, при котором американский покупатель приобретет половину компании TikTok. Управление платформой, по его словам, может осуществляться как совместное предприятие между американским бизнесом и китайским владельцем ByteDance.

Соцсеть могут купить Маск или Эллисон

Продажа TikTok таким бизнесменам, как Маск или Эллисон, рассматривается как возможный способ сохранить работу платформы в США, обеспечив при этом привлечение американского правительства к управлению.

Впрочем, детали такого соглашения, в частности степень участия правительства США, пока остаются неопределенными.

Этот актив или вообще ничего не стоит, или его стоимость составляет триллион долларов. Все зависит от того, дадут ли Соединенные Штаты разрешение,

– подчеркнул Трамп.

Президент также отметил, что такое соглашение сделает TikTok ценным, ведь партнерство с американским правительством обеспечит компании долгосрочную доходность и успех.