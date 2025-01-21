Маск хочет разблокировать X в Китае

Миллиардер выступил против того, что блокировка соцсетей происходит невзаимно. Новоизбранный президент США Дональд Трамп предложил TikTok отсрочку по бану в США и ищет новое решение, которое решит судьбу китайского сервиса, который находится под влиянием коммунистического правительства. Илон Маск публично поддержал отмену запрета для TikTok, а потому, как можно понять, ожидает таких же уступок со стороны Пекина, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ars Technica.

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Маск давно стремится поддерживать тесные связи с Китаем и даже ездил туда на переговоры. Эта страна является одним из основных рынков и производственным центром для его компании Tesla, поэтому в течение многих лет он был осторожным в своих высказываниях относительно местных законов, запретов и цензуры, боясь мести правительства.

Но в воскресенье он заявил, что "что-то должно измениться" после того, как Трамп сказал, что "скорее всего" продлит срок выхода китайской компании ByteDance со всеми ее сервисами и приложениями. Маск заявил, что, хотя он выступает против запрета TikTok из соображений свободы слова, "текущая ситуация, когда TikTok разрешено работать в Америке, но X не разрешено работать в Китае, является несбалансированной".

Критика Маска была очень мягкой, по сравнению с некоторыми его ожесточенными нападками на западных политиков и недавними вмешательствами во внутреннюю политику таких стран, как Германия, Великобритания и Италия. Но она подчеркнула потенциальный конфликт интересов руководителя Tesla между защитой своего бизнеса в Китае и выполнением обязанностей доверенного лица нового президента.

Китай отвечает

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, когда ее спросили об этих комментариях Маска, заявила в понедельник, что Пекин приветствует любую компанию, которая соблюдает его законы, а китайские компании за рубежом взамен обязаны придерживаться местных правил. Таким образом она намекнула, что пока X не введет тотальную цензуру, никакой речи о работе на территории Китая быть не может. Учитывая то, сколько людей со всего мира находится в X, и сколько всего они пишут на разные темы, это вряд ли возможно.

Мао Нин также прокомментировала недавнее предложение Трампа о создании совместного предприятия, то есть разделить управление американским подразделением TikTok между ByteDance и какой-то компанией из США, которая сможет контролировать, как используются данные американских пользователей и не сливаются ли они в Китай. Пресс-секретарь сказала, что китайские компании должны "самостоятельно принимать решения" по операциям и сделкам, поэтому продавать ли часть бизнеса, или нет, решит якобы сама ByteDance.

Некоторые аналитики считают, что Пекин возлагает на Маска надежды как на потенциального посредника в переговорах с Трампом, который пообещал повысить тарифы на импорт из Китая. Китайские чиновники ранее даже обсуждали возможность продажи TikTok Илону Маску, когда речь еще шла о полной продаже или запрете.

В воскресенье Маск также встретился с вице-президентом Китая Ханом Чжэнем, который представлял президента Си Цзиньпина на инаугурации Трампа. Присутствие китайского чиновника такого высокого ранга, как Хан, является беспрецедентным на инаугурациях президентов США, где Пекин обычно представляли послы. Хан назвал американский бизнес "основой" отношений между странами и призвал бизнес "играть активную роль моста" в американо-китайских отношениях.