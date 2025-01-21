Маск хоче розблокувати X у Китаї

Мільярдер виступив проти того, що блокування соцмереж відбувається невзаємно. Новообраний президент США Дональд Трамп запропонував TikTok відстрочку щодо бану в США й шукає нове рішення, яке вирішить долю китайського сервісу, який перебуває під впливом комуністичного уряду. Ілон Маск публічно підтримав скасування заборони для TikTok, а тому, як можна зрозуміти, очікує таких же поступок з боку Пекіна, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ars Technica.

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Маск давно прагне підтримувати тісні зв'язки з Китаєм та навіть їздив туди на переговори. Ця країна є одним із основних ринків і виробничим центром для його компанії Tesla, тому протягом багатьох років він був обережним у своїх висловлюваннях щодо місцевих законів, заборон і цензури, боючись помсти уряду.

Але в неділю він заявив, що "щось має змінитися" після того, як Трамп сказав, що "швидше за все" продовжить термін виходу китайської компанії ByteDance з усіма її сервісами та застосунками. Маск заявив, що, хоча він виступає проти заборони TikTok з міркувань свободи слова, "поточна ситуація, коли TikTok дозволено працювати в Америці, але X не дозволено працювати в Китаї, є незбалансованою".

Критика Маска була дуже м'якою, порівняно з деякими його запеклими нападками на західних політиків і нещодавніми втручаннями у внутрішню політику таких країн, як Німеччина, Велика Британія та Італія. Але вона підкреслила потенційний конфлікт інтересів керівника Tesla між захистом свого бізнесу в Китаї та виконанням обов'язків довіреної особи нового президента.

Китай відповідає

Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, коли її запитали про ці коментарі Маска, заявила в понеділок, що Пекін вітає будь-яку компанію, яка дотримується його законів, а китайські компанії за кордоном натомість зобов'язані дотримуватися місцевих правил. Таким чином вона натякнула, що поки X не запровадить тотальну цензуру, жодної мови про роботу на території Китаю бути не може. З огляду на те, скільки людей з усього світу перебуває в X, і скільки всього вони пишуть на різні теми, це навряд чи можливо.

Мао Нін також прокоментувала нещодавню пропозицію Трампа про створення спільного підприємства, тобто розділити управління американським підрозділом TikTok між ByteDance і якоюсь компанією зі США, яка зможе контролювати, як використовуються дані американських користувачів і чи не зливаються вони в Китай. Речниця сказала, що китайські компанії повинні "самостійно приймати рішення" щодо операцій та угод, тому чи продавати частину бізнесу, чи ні, вирішить нібито сама ByteDance.

Деякі аналітики вважають, що Пекін покладає на Маска надії як на потенційного посередника в переговорах з Трампом, який пообіцяв підвищити тарифи на імпорт з Китаю. Китайські чиновники раніше навіть обговорювали можливість продажу TikTok Ілону Маску, коли мова ще йшла про повний продаж або заборону.

У неділю Маск також зустрівся з віце-президентом Китаю Ханом Чженем, який представляв президента Сі Цзіньпіна на інавгурації Трампа. Присутність китайського чиновника такого високого рангу, як Хан, є безпрецедентною на інавгураціях президентів США, де Пекін зазвичай представляли посли. Хан назвав американський бізнес "основою" відносин між країнами і закликав бізнес "відігравати активну роль моста" в американо-китайських відносинах.