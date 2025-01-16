Ринок твітів Ілон Маска

Суперечливий ресурс Polymarket – це платформа, на якій кожна людина може зробити прогноз на майбутні події в різних сферах і "отримувати прибуток від своїх знань", як описує це сам сайт. Це не класична букмекерська контора, що приймає ставки на спортивні події. Polymarket орієнтується на "світові події" з абсолютно різних сфер, у тому числі політики. Наприклад, у 2024 році результат виборів президента США став найактивнішим ринком на платформі, залучивши сотні мільйонів доларів. Тут користувачі можуть платити лише криптовалютою, щоб купити чи продати внутрішні "акції", якими надалі й робляться ставки, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Тепер одним із найпопулярніших ринків стали твіти Ілона Маска, а точніше їх кількість. Чи опублікує він цього тижні більше 400 дописів? Чи, можливо, 800? Якщо хтось вгадає, то зможе отримати непоганий шмат готівки, враховуючи, якою на цей момент є загальна сума ставок.

Ринок твітів Маска на сайті зараз настільки активний, що він навіть отримав власне посилання найвищого рівня на сайті й повторюється щотижня. На цьому тижні, який закінчується 17 січня, тобто завтра, обсяг торгів вже склав понад 1,9 мільйона доларів, і останнім часом регулярно перевищує один мільйон. Це не означає, що ви виграєте стільки грошей. Виплата залежатиме від того, скільки акцій ви купили й поставили, і це лише якщо ваше припущення щодо обсягу твітів підтвердиться.

Записи на сайті показують, що ставки на кількість твітів Маска люди почали робити щонайменше з червня 2024 року. Дискусії на цьому ринку стають дедалі серйознішими, ніби це щось дійсно важливе – ринок акцій чи ціна золота, в які ви вклалися, наприклад. Люди вже вдаються до аналітики й прогнозів, які будують на основі історичних даних і поточних подій у світі, про які мільярдер міг би щось сказати.

Наприклад, у вівторок користувач Rogu проаналізував: "Поточна кількість твітів на день – 50, а скоро досягнуть 350. Щоб дійти до 400+, йому потрібно в середньому писати більше 65 твітів на день протягом часу, що залишився. Хоча це трохи більше, але не так вже й багато. У зв'язку з майбутнім випробувальним польотом Starship він, можливо, буде писати в твіттері трохи більше, ніж в останні кілька днів".

У Polymarket уже є конкуренти. Наприклад, найближчий за своєю суттю сайт Kalshi також має посилання на Ілона Маска, але тут більша різноманітність думок і припущень – починаючи від того, якою може бути його роль у новій адміністрації, і закінчуючи припущеннями щодо його майбутнього капіталу.