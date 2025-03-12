Новые функции безопасности появляются в TikTok

Теперь видеосервис вводит дополнительные функции в рамках Family Pairing, которые позволяют взрослым видеть связи своего подростка с другими аккаунтами и выбирать, когда приложение будет доступно, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный анонс TikTok.

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Во-первых, опция Time Away позволяет родителям установить конкретное время, когда TikTok будет доступен на устройствах их детей. Например, они могут выключить доступ во время поездки на выходные или во время ужина, а не просто установить лимит времени на экране. Они также могут установить повторяющийся постоянный график. Ребенок сможет попросить дополнительное время, но родители должны одобрить это.

Родители также теперь могут видеть, за кем именно следят их дети, а также аккаунты, которые они заблокировали. TikTok утверждает, что это сделает родителей "лучше подготовленными к постоянным разговорам и поможет их подросткам развить необходимые навыки цифровой грамотности". О каких "постоянных разговорах" говорит компания, не совсем понятно.

Наконец, TikTok добавляет еще одну функцию ограничения времени пребывания на экране. Если подросток до 16 лет находится в TikTok после 22:00, его лента "Для тебя" в какой-то момент будет прервана новой функцией остановки. На начальном этапе это полноэкранная заставка с успокаивающей музыкой, которая "помогает расслабиться и не забывать о времени". Если после первого напоминания подросток решит продолжить просмотр видео, ему покажут еще одно, которое будет сложнее игнорировать.

Мы разработали эти функции, чтобы отразить лучшие практики в теории изменения поведения, предоставляя позитивные подсказки, которые могут помочь подросткам развить сбалансированные долгосрочные привычки. В странах, где это уже было испытано, подавляющее большинство подростков решили оставить напоминание включенным,

– говорится в объявлении компании.



Напоминание об отдыхе после 22:00 / Фото TikTok

Функции запустятся для всех в ближайшие недели, а также TikTok начнет тестировать добавление медитационных упражнений к напоминанию о выключении, поскольку исследования показывают, что осознанная медитация может улучшить качество сна.