Что известно

Как сообщил источник, по крайней мере часть этих звонков поступили от детей и подростков. Хотя точное или даже приблизительное количество таких обращений не сообщается, СМИ отмечают, что телефонные линии были "завалены обращениями, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wccftech.

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TikTok – одна из самых популярных социальных сетей в Соединенных Штатах, наряду с Instagram. Сервис стал буквально культовым в целом по всему миру, сформировав всеобщую любовь к коротким видео. Многие люди поддерживают благодаря ему свой бизнес, а для кого-то и сам TikTok – это бизнес. Поэтому неудивительно, что такое большое количество людей не хочет его блокировки.

Не стоит забывать и о тех, кто просто зависим от этой соцсети – она позволяет "убивать" время времени на бесконечную прокрутку, если вам скучно и нечего делать. К этой категории, судя по всему, и относятся дети и подростки, которые звонили в 911, чтобы выразить свое отчаяние.

Напомним, вчера TikTok сам сделал свои сервисы "временно недоступными", а Apple также удалила приложение из App Store. Пользователи по всей стране видели сообщение на экране, которое делало невозможным использование приложения. Однако позже оно вернулось к работе. В общем он не работал 14 часов. Платформа может получить 90-дневную отсрочку после того, как президент Дональд Трамп вступит в должность после инаугурации.